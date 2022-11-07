Стало известно, как долго в Москве продержится туман

7 ноя. 16:42

Туман, накрывший Москву, может рассеяться только через несколько часов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, пишет РИА Новости.

В понедельник на столицу опустился туман, вызванный волной теплого и влажного воздуха. Туман может продержаться до трех часов, считает синоптик. Он объяснил процесс образования внезапного дневного тумана.

«В центр Европейской части России, в том числе в Москву, начал поступать теплый влажный воздух, в то время, как подстилающая поверхность еще не оттаяла и имеет нулевую температуру. И нижние слои воздуха, соприкасаясь с поверхностью земли, охлаждаются, и влажность резко возрастает во время охлаждения влажного воздуха, и появляются излишки воды, которые превращаются в мелкие капельки, капельки тумана", - поделился Синенков.