7 ноя. 16:38

ЗАГ: В Индонезии засомневались в участии Путина в саммите G20

ТЕГ: G20, саммиты, Бали, Индонезия, Владимир Путин, Джоко Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо сомневается, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом он заявил на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе, пишет газета Financial Times

"Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе", - отмечает издание.

По словам Видодо, Россия по-прежнему приглашена на саммит, а Джакарта рассчитывает обеспечить диалог между странами.

Напомним, саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года.