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"Карабах" узнал соперника по стыковым матчам Лиги Конференций

&quot;Карабах&quot; узнал соперника по стыковым матчам Лиги Конференций

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций УЕФА.

Агдамский "Карабах" (Азербайджан) встретится на данной стадии с "Гентом" (Бельгия).

Также в стыковых матчах сыграют:

"Трабзонспор" (Турция) - "Базель" (Швейцария)

"Лацио" (Италия) - "ЧФР Клуж" (Румыния)

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Лех" (Польша)

"Брага" (Португалия) - "Фиорентина" (Италия)

АЕК Ларнака (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

"Шериф" (Молдавия) - "Партизан" (Сербия)

"Лудогорец" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия)

Первые встречи состоятся 16 февраля, а ответные - 23 февраля.

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