"Карабах" узнал соперника по стыковым матчам Лиги Конференций

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций УЕФА.
Агдамский "Карабах" (Азербайджан) встретится на данной стадии с "Гентом" (Бельгия).
Также в стыковых матчах сыграют:
"Трабзонспор" (Турция) - "Базель" (Швейцария)
"Лацио" (Италия) - "ЧФР Клуж" (Румыния)
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Лех" (Польша)
"Брага" (Португалия) - "Фиорентина" (Италия)
АЕК Ларнака (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)
"Шериф" (Молдавия) - "Партизан" (Сербия)
"Лудогорец" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия)
Первые встречи состоятся 16 февраля, а ответные - 23 февраля.