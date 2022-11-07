В Сочи снова потеплеет к выходным

7 ноя. 16:08

В выходные в Краснодарский край придет атмосферный фронт, он принесет потепление и дожди, сообщают синоптики.

Погода до конца рабочей недели будет стабильной - осадков не ожидается, по ночам плюс 4 минус 1, в горах до 5 градусов мороза. Местами возможны плотные туманы в ночные и утренние часы - видимость может упасть 100 метров. Днем на Кубани плюс 11-17.

"К выходным прогнозируется прохождение атмосферного фронта через территорию Краснодарского края. Он принесет с собой повышение температуры воздуха на 3-5 градусов и локальные дожди", - отметили в региональном гидрометцентре.

Завтра воздух на курортах региона прогреется до 17 градусов, на большей части края ожидается около плюс 12.