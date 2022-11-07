В Иране обвинили США в провоцировании беспорядков

7 ноя. 15:59

В Иране считают беспорядки в стране частью плана США по срыву переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил 7 ноября главнокомандующий армией Исламской Республики Абдольрахим Мусави.



"Недавние беспорядки в Иране были частью американских усилий по срыву переговоров в Вене", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство IRIB слова Мусави.



Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.