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Московский скоростной диаметр станет платным для части автомобилистов

Московский скоростной диаметр станет платным для части автомобилистов

С 2023 года с транзитных автомобилей, пользующихся Московским скоростным диаметром (МСД), будет взыматься плата.

"Московский скоростной диаметр - внутригородская магистраль, которая будет бесплатной для жителей Москвы и области. Со 2 января МСД станет платной для транзитных автомобилей", - информирует столичный департамент транспорта.

Стоимость проезда составит 950 рублей. Плата за проезд по МСД будет взыматься с транзитных транспортных средств с номерами других регионов, которые воспользуются въездом на МСД и съедут с него в течение 2 часов, а также в течение 24 часов пересекут границы ЦКАД.

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