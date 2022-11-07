В Санкт‑Петербурге может появиться хаб для сельхозпродукции из Узбекистана

7 ноя. 15:24

Сеть оптово-распределительных центров для продукции из Узбекистана планируется создать в Санкт‑Петербурге, этот вопрос обсудили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в рамках визита петербургской делегации в Узбекистан.

Стороны подписали дорожную карту. "План включает конкретные пункты по развитию торгово-экономических отношений и гуманитарных связей", – рассказал Беглов.

За первое полугодие 2022 года объем торговли между Петербургом и Узбекистаном вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $185,8 млн.

"Петербуржцы хорошо знают и ценят качественную плодоовощную продукцию из Узбекистана. Наш город заинтересован в расширении ее поставок. Прорабатываем возможность реализации проекта по созданию в Санкт‑Петербурге сети оптово-распределительных центров, ориентированных на распределение и реализацию продукции из Узбекистана", – сообщил губернатор.