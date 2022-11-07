Определились пары стыковых матчей Лиги Европы

В Ньоне в понедельник прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.
На данной стадии сыграют:
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция)
"Спортинг" Лиссабон (Португалия) - "Мидтьюлланд" (Дания)
"Шахтер" Донецк (Украина) - "Ренн" (Франция)
"Аякс" (Нидерланды) - "Унион Берлин" (Германия)
"Байер" (Германия) - "Монако" (Франция)
"Севилья" (Испания) - "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды)
"Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия)
Первые стыковые матчи пройдут 16 февраля, а ответные - 23 февраля.