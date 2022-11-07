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Определились пары стыковых матчей Лиги Европы

Определились пары стыковых матчей Лиги Европы

В Ньоне в понедельник прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

На данной стадии сыграют:

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция)

"Спортинг" Лиссабон (Португалия) - "Мидтьюлланд" (Дания)

"Шахтер" Донецк (Украина) - "Ренн" (Франция)

"Аякс" (Нидерланды) - "Унион Берлин" (Германия)

"Байер" (Германия) - "Монако" (Франция)

"Севилья" (Испания) - "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды)

"Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия)

Первые стыковые матчи пройдут 16 февраля, а ответные - 23 февраля.

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