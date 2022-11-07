Генсек ООН призвал страны мира заключить пакт климатической солидарности

7 ноя. 15:00

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш считает, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Об этом он заявил на открытии климатической конференции COP27 в Египте.

Гутерриш подчеркнул, что глобальная температура все еще продолжает расти. "Наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", - сказал глава всемирной организации.

В связи с этим Гутерриш обратился к развитым и развивающимся странам с призывом заключить пакт климатической солидарности. По его словам, согласно этому пакту, все страны могли бы приложить дополнительные усилия, чтобы сократить выбросы в этом десятилетии в соответствии с целью сохранения уровня глобального потепления на 1,5 градусах. Кроме того, более богатые страны и международные финансовые учреждения предоставили бы финансовую и техническую помощь в целях помощи развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Генсек ООН добавил, что пакт предполагал бы прекращение зависимости от ископаемого топлива и прекращение строительства угольных электростанций, а также поэтапный отказ от использования каменного угля в странах ОЭСР к 2030 году и во всех остальных странах - к 2040 году.