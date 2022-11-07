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Генсек ООН призвал страны мира заключить пакт климатической солидарности

Генсек ООН призвал страны мира заключить пакт климатической солидарности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш считает, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Об этом он заявил на открытии климатической конференции COP27 в Египте.

Гутерриш подчеркнул, что глобальная температура все еще продолжает расти. "Наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", - сказал глава всемирной организации.

В связи с этим Гутерриш обратился к развитым и развивающимся странам с призывом заключить пакт климатической солидарности. По его словам, согласно этому пакту, все страны могли бы приложить дополнительные усилия, чтобы сократить выбросы в этом десятилетии в соответствии с целью сохранения уровня глобального потепления на 1,5 градусах. Кроме того, более богатые страны и международные финансовые учреждения предоставили бы финансовую и техническую помощь в целях помощи развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Генсек ООН добавил, что пакт предполагал бы прекращение зависимости от ископаемого топлива и прекращение строительства угольных электростанций, а также поэтапный отказ от использования каменного угля в странах ОЭСР к 2030 году и во всех остальных странах - к 2040 году.

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