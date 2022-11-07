Финляндия откажется от размещения ядерного оружия

7 ноя. 14:47

Финляндия не намерена после получения членства в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте.

"Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам", - цитирует его РИА Новости.

Ранее финские СМИ сообщали, что в законопроекте о вступлении Финляндии в НАТО практически отсутствуют ограничения на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории Финляндии.