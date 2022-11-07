Путин поручил активизировать движение юных натуралистов в России

7 ноя. 14:44

Движение юных натуралистов необходимо воссоздать в России на базе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, такое поручение дал президент Владимир Путин премьер-министру Михаилу Мишустину и главе общества "Знание" Максиму Древалю.

Отчет о работе над воссозданием движения ожидается до 1 февраля будущего года.

Также российский лидер поручил проработать вопрос создания всероссийского экологического молодежного движения. Этим займутся первый замруководителя аппарата президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуеваева. Их доклад президент ждет до 1 декабря.