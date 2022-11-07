AVIM: активность ЕС не на пользу урегулированию отношений между Баку и Ереваном

7 ноя. 14:33

Европейский союз начал активнее участвовать в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в сообщении турецкого Центра евразийских исследований AVIM.

"ЕС начал занимать более активную позицию в процессе урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном по просьбе Армении", - сказано в заявлении.

При этом аналитики отмечают, что это не идет на пользу процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Но возможность того, что миссия будет проводить политику, несовместимую с сутью проблемы, или же займет предвзятую позицию в пользу Армении, скорее вредит, чем способствует процессу сближения Азербайджана с Арменией", - подытожили в AVIM.