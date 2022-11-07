Ставропольские медики запатентовали уникальный инструмент для операций на сердце

7 ноя. 14:33

Врачи Ставропольской краевой больницы получили патент на свою разработку - уникальный медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии.

"Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии - коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда. Разработка позволит эффективнее сохранять жизнь и здоровье пациентов и повысит доступность высокотехнологичного лечения", - отметил губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Изобретение принадлежит заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой больницы Олегу Белоконю и его коллеге, врачу по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорию Сазанову.

Медики работали над созданием коронарного бужа с 2017 года.