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Ставропольские медики запатентовали уникальный инструмент для операций на сердце

Ставропольские медики запатентовали уникальный инструмент для операций на сердце

Врачи Ставропольской краевой больницы получили патент на свою разработку - уникальный медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии.

"Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии - коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда. Разработка позволит эффективнее сохранять жизнь и здоровье пациентов и повысит доступность высокотехнологичного лечения", - отметил губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Изобретение принадлежит заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой больницы Олегу Белоконю и его коллеге, врачу по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорию Сазанову.

Медики работали над созданием коронарного бужа с 2017 года.

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