Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноя. 14:25

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала сыграют:

"Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Бенфика" (Португалия)

"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" Мадрид (Испания)

"Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Наполи" (Италия)

"Борусссия" Дортмунд (Германия) - "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Порту" (Португалия)

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)

Первые матчи состоятся 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта.