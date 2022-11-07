Египетская Red Sea Airlines начала летать в Ташкент

7 ноя. 14:18

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines в понедельник совершила первый рейс в Ташкент.

"7 ноября в 11:49 в международному аэропорту "Ташкент" впервые приземлилось воздушное судно Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea Airlines, следовавшее по маршруту "Шарм-эш-Шейх – Ташкент – Шарм-эш-Шейх". Самолет с 171 пассажиром на борту торжественно встретили водной аркой", – говорится в сообщении Uzbekistan Airports.

Перевозчик будет выполнять чартерные рейсы между Шарм-эш-Шейхом и Ташкентом раз в неделю по понедельникам.