Новый опреснительный завод появится под Мангистау

7 ноя. 13:49

В селе Кендерли Мангистауской области будет построен опреснительный завод, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона.

"Одним из наиболее острых вопросов, волнующих жителей региона, остается дефицит питьевой воды. Известно, что из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам", - сказал Токаев.

По его словам, к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тыс куб м. "Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. По моему поручению до конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением", - заявил президент республики.

В регионе до 2025 года будут реализованы 9 проектов по опреснению воды, в том числе будет построен опреснительный завод в селе Кендерли, поделился Токаев.