Центральноазиатский трек вашингтонской дипломатии

На этой неделе помощник госсекретаря США Дональд Лу планирует посетить Узбекистан. В программе визита значатся еще две страны - Туркменистан и Казахстан. В центр внимания статусного чиновника поставлены вопросы экономического сотрудничества и поддержка институтов гражданского общества.

Для каждой из стран запланирован свой собственный кейс

Вашингтон в нынешних условиях дифференцирует предлагаемые проекты для региона, оставляя неизменным только одно условие – работа с институтами гражданского общества. Хотя и здесь существует исключение – Туркменистан.

Последний раз Дональд Лу посещал Ташкент в мае, но тогда в центре внимания были вопросы санкций против России и их последствий для государств региона.

Сейчас акценты повестки несколько сместились, хотя антироссийская "подкладка" остается доминирующей. Судя по плотности официальных визитов в Центральную Азию, для США это одно из ключевых направлений, где санкционное давление на Москву видится Вашингтону достаточно перспективным, учитывая традиционные экономические и транспортно-логистические связи стран региона с Россией. Другой вопрос, что Ашхабад, Ташкент и Астана по-разному реагируют на советы и рекомендации западных визитеров.

Казахстан и Узбекистан внимательно следят за риторикой заморского гостя в ходе его нынешней ашхабадской поездки. Надо признать, что туркменская часть визита Лу оказалась достаточно неожиданной. Хотя бы с точки зрения публичных высказываний. "Соединенные Штаты хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные, конструктивные отношения с Россией. Потому что существует длительная история между народами этого региона и Россией", — сказал господин Лу журналистам. При этом он в несколько скандальной манере бизнес-коуча поведал Ашхабаду, что надо учиться у казахстанских коллег "правильно использовать" санкционный режим против России.

По его словам, самые большие банки в Казахстане проданы казахстанскому менеджменту. Альфа-банк и Сбербанк теперь в Казахстане являются национальными банками, то есть местные бизнесмены получили выгоду от того, что приобрели эти финансовые структуры (цитата по Ъ). Коротко и цинично.

Впрочем, масштабы экономической поддержки Ашхабада со стороны США не впечатляют – 7 млн долларов. Средства выделяются на финансирование проектов, которые проходят по линии USAID и ряда других структур. Создалось впечатление, что нынешнее позиционирование туркменского руководства, как в сфере экономики, так и нейтралитета в международной политике вполне устраивают Госдеп, а проблему внутренней закрытости страны Вашингтон готов игнорировать.

Визиты в Астану и Ташкент пройдут по более сложной схеме, о чем свидетельствует предварительно изложенный в СМИ комплекс тем, которые планирует обсудить помощник госсекретаря.

Общая история для Казахстана и Узбекистана, это вопрос "инициативы", направленной на обеспечение экономической стабильности в Центральной Азии. Российские СМИ отмечают, что это относительно небольшая по объемам финансирования программа ($25 млн) должна быть направлена на развитие торговли в регионе, "подготовку квалифицированных кадров, привлечение международных инвестиций в Центральную Азию".

Иными словами, это некий операционный проект, который должен содействовать внедрению американских стандартов в реализации торгово-экономических проектов, подготовки соответствующих кадров.

Не остались в стороне и представители гражданского общества. Любопытно, что этот пункт программы обязателен для исполнения в рамках визита любого американского чиновника, вне зависимости от его статуса и ранга. В Узбекистан помощник госсекретаря США прибыл для встречи с "представителями гражданского общества, культурных объединений".

Отдельный кейс - контакты по линии религиозных организаций и НКО, занимающихся гендерными вопросами. По этому треку программы визитов в Казахстан и Узбекистан в значительной степени совпадают.

Накануне визита Дональда Лу Ташкент получил "подарок" от Вашингтона по линии военно-технического сотрудничества. По данным посольства США, Узбекистану передано 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR. Техника была предоставлена в рамках программы "Наращивание потенциала партнеров", финансируемой Минобороны США. Автомобили оцениваются в 2,8 млн долларов и представляют собой часть американской оборонной продукции, предоставленной Узбекистану на безвозмездной основе.

Примечательна идеологическая компонента акции, которую озвучил генерал-майор Хаглер: "Передача этой техники является лишь одной из форм содействия, которую Соединенные Штаты предлагают Узбекистану, чтобы внести вклад в защиту Узбекистаном своего национального суверенитета и территориальной целостности". Видимо методички теперь составляются с акцентом на некие "угрозы" территориальной целостности, от которых способен любую страну защитить только Вашингтон.

Впрочем, это пока только риторика. Какими окажутся практические результаты визита господина Лу в Астану и Ташкент мы узнаем совсем скоро.