Названы самые популярные у россиян заграничные направления с начала года

7 ноя. 13:12

С января по сентябрь россияне чаще всего для заграничных поездок выбирали Турцию, Абхазию, Египет и ОАЭ, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В целом, по оценкам Аналитической службы АТОР, за три квартала 2022 года россиянами по 15 наиболее популярным туристическим направлениям, включая ряд стран бывшего СССР, было совершено около 7,5 млн визитов с целью туризма и отдыха, что на 43% больше, чем за тот же период 2021 года (5,24 млн)", - говорится в сообщении АТОР.

Главными туристическими направлениями стали Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд. "На топ-6 стран-лидеров приходится по итогам трех кварталов 2022 года почти 90% всех туристических поездок россиян", - отмечается в сообщении.

В каждую из остальных стран за девять месяцев менее 100 тыс российских туристов, к ним относятся Доминикана, Шри-Ланка, Сербия, Катар и другие.