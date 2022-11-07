Гия Саралидзе и Камран Гасанов: США хотят исключить Россию и Иран из процессов на Южном Кавказе

7 ноя. 13:00

Запад в настоящее время рассматривает Южный Кавказ как инструмент давления сразу на два государства – на Россию и Иран, при этом основным рычагом Вашингтона и Брюсселя выступает Армения, поскольку Азербайджан не участвует в политических схемах внешних игроков. Об этом сегодня на передаче "Формула смысла" на канале "Соловьев.live" поговорили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов.



Гия Саралидзе прежде всего отметил очевидность общей активизации Запада как в Средней Азии, так и на Южном Кавказе. "Мы видим, что выделяются деньги "для противодействия зависимости этих стран от России". К примеру, деньги были выделены Армении со стороны USAID – $25 млн, вроде бы на поддержку экономики, но там не расшифровывается. Мы видим, что туда все время ездят американские и европейские эмиссары. Постоянно идут попытки вмешательства в армяно-азербайджанское урегулирование, и они нацелены на подрыв договоренностей, которые были достигнуты в 2020 году при посредничестве России и должны реализовываться сейчас в практической плоскости", – перечислил он.



Камран Гасанов согласился с тем, что западные конкуренты России на постсоветском пространстве не дремлют. "Они используют любые возможности для того, чтобы влезть в сферу российского влияния. Применяются разные инструменты: деньги, различные рычаги "мягкой силы". Если говорить о Южном Кавказе, то именно армяно-азербайджанское урегулирование позволяет Западу "убить двух зайцев", ведь та страна, что поможет нормализовать отношения, получит больше влияния и на Армению, и на Азербайджан. Запад понимает, что Россия имеет здесь преимущество: в Азербайджане находятся российские миротворцы, в Армении размещена российская военная база. При этом Вашингтон и Брюссель не демонстрируют какой-то серьезной обеспокоенности таким внушительным присутствием России в регионе, более того, складывается ощущение, что Евросоюз и Соединенные Штаты в какой-то степени конкурируют здесь не с Москвой, а между собой", – указал он.



"К примеру, если проходит встреча представителей Азербайджана и Армении в Москве, а дальше в этом месяце запланированы очередные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, то Вашингтон срочно приглашает к себе министров иностранных дел обеих республик. Кстати, как раз сегодня Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян летят на переговоры в США. Американцы понимают и свои возможности и, вероятно, рассчитывают на свое лидерство в западном блоке, рассуждая так: "Какая разница, о чем договорится Евросоюз? Мы же здесь главные, кто все решает". В иранской ядерной сделке была ровно та же ситуация – в 2015 году она состоялась только после того, как американцы дали добро, при этом европейцы вслух заявляли, что это их главная дипломатическая победа", – добавил Камран Гасанов.



Гия Саралидзе обратил внимание и на желание Вашингтона надавить на Иран. "Американцы не скрывают, что их активность на Южном Кавказе – это и часть плана по изоляции Ирана. Через эти инструменты они хотят окружить Иран, изолировать его, не дать ему развиваться, о чем они прямо говорят. При этом понятно, что речь идет о региональной политике, в рамках которой и для Армении, и для Азербайджана Иран – это прежде всего сосед. У Армении довольно тесные экономические связи с Ираном. Изолировать Иран, как и культивировать какие-то антииранские настроения в этом регионе, довольно сложно, потому что есть соседские отношения и есть опасения того, что когда заполыхает Иран, всем станет не очень хорошо", – сказал он.



Камран Гасанов в ответ подчеркнул, что в этом проявляется различие российского и американского подходов. "Мы предлагаем этому региону вариант "и… и", без исключения кого-либо. Существует платформа "3+3", один раз собравшаяся на уровне заместителей глав МИД, – Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения, Грузия. Россия выступает за развитие регионального сотрудничества в торговле, инвестициях, транспортных коммуникациях по направлениям "Север-Юг" и "Юг-Запад". Американцы видят только одну цель – исключить из любых процессов Иран и Россию, своих геополитических соперников, вклиниться в регион и забрать его весь себе", – отметил он.



При этом и сам Иран создает условия для своего ослабления. "Иран проводит военные учения на границе Азербайджана. Иран заявляет, что Зангезурский коридор через Армению, согласованный в трехстороннем соглашении России, Армении, Азербайджана, недопустим, потому что он "изолирует" ИРИ – и в этом Тегеран находит поддержку Еревана. Такие противоречия в последнее время усиливаются. Возможно, американцы будут давить на это, убеждать Азербайджан, что Иран – зло, от которого нужно отгораживаться, однако Баку, я думаю, не станет поддаваться на провокации", – ожидает Камран Гасанов.



Также политолог обратил внимание на неопределенность тех предложений, которые вносит Запад. "Пока я четко от американской стороны не слышал, что их план более выгоден Армении и Азербайджану. Российский план известен, он прописан в Трехстороннем заявлении и устраивает все стороны. Напомню, в Сочи неделю назад Никол Пашинян заявил, что именно московский план Еревану ближе. Алиев, в свою очередь, говорил, что миротворцы выполняют свою миссию и Баку рассчитывает на продолжение переговоров в трехстороннем формате. То есть стороны объявили, что их устраивает именно российская платформа. Поэтому предложение альтернативы со стороны Евросоюза и Вашингтона выглядит достаточно странно", – сообщил он.



"Как минимум странно выглядит, что о неком вашингтонском соглашении говорят, но при этом текст его неизвестен. То есть по слухам только мы можем догадываться. Здесь очень любопытная ситуация, ведь то, что предлагает Москва, известно с 2020 года, и мало что с того времени изменилось", - заключил Гия Саралидзе.