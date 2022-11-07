Премьер Грузии поздравил граждан страны с праздником "Эреклеоба"

7 ноя. 12:59

В понедельник, 7 ноября, жители Кахетии отмечают праздник "Эреклеоба". Свои поздравления по этому поводу им направил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Поздравляю с "Эреклеоба". Маленький Кахи, как его с любовью прозвал народ, при жизни стал легендой. По словам великого Илии, он больше полвека с обнаженной саблей заботился о родине", - сказано в послании главы правительства.

Напомним, в Телави ежегодно 7 ноября празднуется день города "Телавкалакоба", или же "Эреклеоба". Это традиционный народный праздник кахетинцев. Этот день считается днем рождения царя Эрекле II.