Байден смягчает позицию по Украине из-за "предательства союзников" и выборов в Конгресс

США готовы на переговоры с Россией и требуют от Украины того же самого. Так ли это на самом деле и чего нам ждать от главного геополитического противника?

С самого начала специальной военной операции России на Украине администрация американского президента Джозефа Байдена занимала непримиримую позицию. "Защитить любой ценой демократию в Украине и дать отпор авторитарной России" – таков был подход Белого дома. Однако спустя несколько месяцев ситуация на земле вернула идеалистов к реализму. Уже почти больше месяца обстановка на фронте такова, что многомиллиардная помощь США и ЕС, включая поставки РСЗО, гаубиц и знаменитых "Хаймерсов", не позволяет ВСУ брать территории. Даже диверсии на "Северном потоке" и Крымском мосту не дали преимущества Украине. Россия на это отвечает ударами по критической инфраструктуре, из-за чего на всей территории Украины происходят отключения электроснабжения.

Ставка на санкции также проваливается. Европа так и не решилась ввести газовое эмбарго. Нефтяное эмбарго является частичным, с исключениями. Не полностью, но в значительной степени эти ограничения Россия компенсирует за счет экспорта в Китай и Индию, где Москва стала главным нефтяным партнером. На выручку приходит и Турция, которая готова стать газовым хабом для России и построить "Турецкий поток-2". Та же самая Турция не оправдывает надежд НАТО. Анкара не вводит санкции, укрепляет бизнес с Россией, тормозит расширение Альянса в Скандинавии и становится переговорной площадкой для Киева и Москвы. Последние надежды американцев на удушение России увязли в песках Аравийской пустыни. Саудовцы и эмиратцы отказались наращивать добычу нефти, а лидеры Катара, ОАЭ и Бахрейна неожиданно заявили о готовности стать посредниками в урегулировании украинского кризиса.

Ситуацию для Вашингтона значительно усугубляет экономический кризис в Европе. Инфляция и дефицит топлива не только привели правых антискептиков к власти в Италии, но и вылились в конфликт с Парижем. На днях Макрон раскритиковал Байдена за то, что США продают европейцам нефть по более высоким ценам, чем у себя на внутреннем рынке. Ситуация на фронте и отношения с партнерами вынуждают администрацию Байдена становиться более сговорчивой. Об этом свидетельствуют публикации в авторитетных американских СМИ. Washington Post сообщила, что Байден призывает Зеленского не отказываться от переговоров с Россией. А на следующий день Wall Street Journal пишет, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан ведет переговоры с Николаем Патрушевым и Юрием Ушаковым с целью предотвратить эскалацию. И тот же Салливан призвал Киев послать открытый сигнал об урегулировании конфликта с Москвой.

Как видно, несмотря на санкции и поставки оружия, Запад устал от военной эскалации на Украине. О намерении вести переговоры с Россией говорят уже все главные действующие лица – Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и новое правительство Италии. Европа хочет мира, потому что боится дальнейших политических и экономических потрясений у себя, Байден – потому что уже завтра выборы в Конгресс и при республиканцах ему будет сложно согласовать поставки оружия Украине.

Сохранение статус-кво, возможно, устраивает США. Ведь силы истощают Европа и Россия, а не Америка. При этом стратегически такой подход может оказаться столь же провальным, как в Ираке, Сирии и Афганистане. Очень высок риск того, что с продолжением кризиса в Европе к власти будут приходить антиамериканские силы. Конечно, пока что весь этот анализ строится на логике и инсайдах. Так ли это на самом деле и есть ли еще в Белом доме здравый смысл, мы сможем узнать в середине месяца. На G20 у Байдена будет хорошая возможность поговорить с президентом России и, быть может, договориться о прекращении эскалации на Украине.