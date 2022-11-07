Названа дата проведения авиасалона МАКС-2023

7 ноя. 12:49

Авиасалон МАКС-2023 планируется провести с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.

"Подготовка к проведению МАКС-2023 идет в плановом режиме. АО "Авиасалон" проводит переговоры с традиционными участниками выставки, а также потенциальными экспонентами и партнерами, в том числе зарубежными. Концепция мероприятия сформирована", - сообщили организаторы.

В информационной службе МАКС-2023 добавили, что 7 ноября открылась регистрация участников авиасалона.

Организаторами выступают министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех".