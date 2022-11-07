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Казахстанский боксер впал в кому после чемпионского боя

Казахстанский боксер впал в кому после чемпионского боя

Чемпионский поединок во втором среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации между казахстанцем Айдосом Ербосынулы и кубинцем Давидом Моррелем был приостановлен.

В 12-м раунде Моррель нанес несколько тяжелых ударов оппоненту и отправил Еробосынулы на канвас. Позже журналист Дэн Рафаэл сообщил, что спортсмен был доставлен в больницу, врачи ввели его в медикаментозную кому из-за кровоизлияния в мозг. Он находится в тяжелом состоянии.

Поединок против Морреля стал 17-м для Ербосынулы на профессиональном ринге. Казахстанец ранее одержал 16 побед.

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