Казахстанский боксер впал в кому после чемпионского боя

7 ноя. 12:39

Чемпионский поединок во втором среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации между казахстанцем Айдосом Ербосынулы и кубинцем Давидом Моррелем был приостановлен.

В 12-м раунде Моррель нанес несколько тяжелых ударов оппоненту и отправил Еробосынулы на канвас. Позже журналист Дэн Рафаэл сообщил, что спортсмен был доставлен в больницу, врачи ввели его в медикаментозную кому из-за кровоизлияния в мозг. Он находится в тяжелом состоянии.

Поединок против Морреля стал 17-м для Ербосынулы на профессиональном ринге. Казахстанец ранее одержал 16 побед.