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Почему Дзюба покинул  «Адану Демирспор»

Почему Дзюба покинул  «Адану Демирспор»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан, комментируя расторжение контракта российского нападающего Артема Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор», предположил, что это произошло из-за «ужасной игры» россиянина.

Ранее сообщалось, что об уходе Дзюбы стало известно накануне, в то время, как соглашение было расторгнуто 3 ноября.

«Сто процентов «Адана Демирспор» инициировала процесс разрыва контракта с Артемом Дзюбой. Речь шла о его плохих выступлениях за команду. Я не удивлен такому решению. Дзюба играл ужасно. Он просто не в форме. Это может заметить каждый, кто увидит его на футбольном поле. Его уровень точно не турецкая лига. Возможно, Саудовская Аравия будет для него хорошим вариантом», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

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