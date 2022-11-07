Китай осудил вмешательство стран G7 в свою внутреннюю политику

7 ноя. 12:35

Китай выступает против вмешательства стран "Большой семерки" (G7) во внутреннюю политику КНР. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

"Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, последовательна и ясна. Это так называемое совместное заявление министров иностранных дел G7 игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты, вмешивается во внутренние дела КНР, злонамерено клевещет и очерняет Китай", - цитирует его ТАСС.

Лицзянь отметил, что Пекин выражает сильное недовольство и решительный протест по этому поводу.

Он также обратился к "Большой семерки" с призывом отказаться от мышления холодной войны и придерживаться многостороннего подхода в международных отношениях.