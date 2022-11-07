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Китай осудил вмешательство стран G7 в свою внутреннюю политику

Китай осудил вмешательство стран G7 в свою внутреннюю политику

Китай выступает против вмешательства стран "Большой семерки" (G7) во внутреннюю политику КНР. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

"Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, последовательна и ясна. Это так называемое совместное заявление министров иностранных дел G7 игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты, вмешивается во внутренние дела КНР, злонамерено клевещет и очерняет Китай", - цитирует его ТАСС.

Лицзянь отметил, что Пекин выражает сильное недовольство и решительный протест по этому поводу.

Он также обратился к "Большой семерки" с призывом отказаться от мышления холодной войны и придерживаться многостороннего подхода в международных отношениях.

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