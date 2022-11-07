В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности

7 ноя. 12:26

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что высокий уровень террористической опасности продлен в ряде районов Крыма до 22 ноября.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 2022 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - сообщил он.

Далее Аксенов отметил, что в частности, речь идет об Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также объектах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, промышленности и водного хозяйства.

Глава республики подчеркнул, что ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления.