В Ингушетии открываются курсы золотошвей

7 ноя. 12:11

Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» в 2023 году откроет курсы золотошвей.

По словам инициаторов проекта, курсы позволят возродить старинное ремесло в республике. «У ингушей было очень много техник золотошвейного мастерства, они все сохранились на фотографиях, различных изделиях, вышивание золотом и серебром у нас практиковалось вплоть до второй половины XX века, но традиция эта прервалась, и мы хотим ее возродить», - рассказала руководитель ассоциации и автор проекта Танзила Дзаурова.

На курсах будут обучать женщин четырем видам рукоделия, в том числе золотошвейному мастерству, которое у нас сегодня совершенно угасло. «Интенсивные курсы будут проходить во время зимних каникул, мы специально сделали так, чтобы можно было комплексно поработать над этим», - добавила она.

Дзаурова отметила, что преподавателем на курсах станет приглашенная золотошвея из города Торжок Тверской области, известного во многих странах своими мастерами в золотошвейном искусстве. В рамках реализации грантового проекта ассоциации планируется обучить 15 человек.