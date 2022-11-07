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"Мусават" готовит акцию протеста перед посольством Ирана в Баку

&quot;Мусават&quot; готовит акцию протеста перед посольством Ирана в Баку

Азербайджанская оппозиционная партия "Мусават" планирует "массовые акции" перед посольством Ирана в Баку.

Активист партии Тофик Ягублу уточнил, что акцию планируется провести 15 ноября в 15:00. Она проводится в знак протеста против подавления мирных акций в Иране и "проведения антиазербайджанской политики".

Принять участие в протестной акции призывает также глава оппозиционной партии АХСР( Народный фронт) Али Керимли.

Оппозиция направила в Исполнительную власть Баку уведомление о планируемом мероприятии.

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