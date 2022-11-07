Почти 4,5 тыс россиян заболели COVID-19 за сутки

7 ноя. 11:37

В России за минувшие сутки выявили 4 421 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 590, в Санкт-Петербурге - 351, в Подмосковье - 133. В Краснодарском крае - 133, в Ставропольском крае - 31, в Крыму - 24, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 1, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 0, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 468 271.

Госпитализированы за сутки 496 человек. Выздоровели 9 944 пациента, за все время - 20 860 277.

Умерло за сутки 61 человек, с начала пандемии - 390 649.