Узбекистан увеличит экспорт в ЕС за счет использования порта Вентспил в Латвии

7 ноя. 11:32

Министерство инвестиций Узбекистана и представители Вентспилсского свободного порта (Латвия), а также делегация прилегающей к нему свободной экономической зоны, провели переговоры о сотрудничестве.

Обсуждались условия для наращивания объемов взаимной торговли и транзитных грузов. Стороны говорили о возможной аренде терминала и других объектов, о производстве товаров с высокой добавленной стоимостью и использовании СЭЗ для увеличения узбекского экспорта в ЕС, в том числе с применением льгот и преференций, предоставляемых Генеральной системой преференций GSP+.

На встрече было отмечено, что использование порта и СЭЗ может существенно увеличить возможности для консолидации и дистрибьюции, увеличить транзит внешнеторговых грузов Узбекистана в Скандинавию, Бразилию, США и Канаду.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении активного взаимодействия и выхода на конкретные практические результаты.

Вентспилсский свободный порт расположен на восточном побережье Балтийского моря и относится к категории незамерзающих.