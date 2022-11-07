Стало известно, сколько недвижимости в Грузии приобрели россияне в 2022 году

7 ноя. 11:27

Граждане России купили в Грузии около 3 тыс квартир и 40 тыс га земли, сообщает новостной портал Newsgeorgia.

Отмечается, что с марта по октябрь 2022 года россияне зарегистрировали в Грузии 711 юридических лиц, а 9 789 граждан получили статус индивидуальных предпринимателей.

Также 2 585 россиян с 1 марта по 12 октября купили 2 964 квартиры. При этом 252 гражданина РФ приобрели 249 земельных участков общей площадью 37,9 га.

Помимо этого, с 1 января по 1 августа 977 из 1493 трудоустроенных в Грузии иностранцев являются россиянами.