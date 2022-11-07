На Кубани ликвидировали очередь грузовиков на Керченскую переправу в Крым

7 ноя. 11:26

Очередь из грузовых автомобилей, возникшая со стороны Краснодарского края на Керченскую переправу после ЧП на Крымском мосту, ликвидирована, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На стоянке в Ильиче дежурят четыре волонтера, развернут пункт обогрева, для водителей работает столовая. Принимать грузовики готовы площадки возле ст. Старотитаровской и в порту Кавказ, сейчас транспорт на них отсутствует. Остальные накопительные стоянки вывели в резерв", - указано в сообщении.

Уточняется, что с 27 октября были введены частичные ограничения проезда грузового транспорта по территории Краснодарского края к паромной переправе через Керченский пролив.