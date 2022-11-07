Росатом и Китайская атомная корпорация CNNC договорились о сотрудничестве

7 ноя. 11:04

Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и китайская атомная корпорация CNNC заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении, размещенном 7 ноября на сайте CNCC.

Документ был подписан по видеосвязи в рамках 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

Помимо Росатом, CNCC подписала соглашения с канадским производителем урана Cameco, разработчиком ядерных реакторов Candu Energy, французским производителем оборудования для атомных электростанций Framotome, казахским "Казатомпромом" и американской Westinghouse Electric, передает ТАСС.