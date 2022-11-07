"Правая рука" Пашиняна подпишет в США отречение Армении от России

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян вылетел сегодня из Еревана в Вашингтон, чтобы в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена провести переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.



Сразу же возникает вопрос: зачем нужен этот полет за океан, если всего неделю назад министры встречались в Сочи, где несколько часов активно работали над итоговым заявлением третьего трехстороннего саммита президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна?



За неделю ни в обстановке на границе Азербайджана и Армении, ни в риторике Баку и Еревана, ни в подходах посредников к армяно-азербайджанскому урегулированию ничего не изменилось. Армянские войска все так же продолжают провоцировать перестрелки, режим Пашиняна – делать противоречивые заявления, а азербайджанские власти – строить автомобильную и железнодорожную ветки Зангезурского коридора. Москва все так же выступает за компромиссное решение, которое удовлетворит обе стороны, а Вашингтон и Брюссель по сути копируют российский подход, стараясь подменить собой Россию как ключевого посредника.



И тем не менее "правая рука" Никола Пашиняна пересекает Атлантику и приглашает Джейхуна Байрамова встретиться еще раз, но теперь на американской земле. Зачем в Вашингтон летит глава МИД Азербайджана, понятно: Баку согласен на любые переговорные площадки, поскольку стремится в скорейшие сроки нормализовать отношения с Ереваном, закрыть сепаратистский проект в Карабахе с выводом оттуда остатков НВФ, делимитировать границу, запустить Зангезурский коридор и навсегда отправить в прошлое любые угрозы своей безопасности с армянской стороны. Тбилиси, Брюссель, Вашингтон, Прага, Сочи, Москва, Санкт-Петербург – Баку будет заниматься дипломатией всюду, куда согласится прислать своих представителей Ереван, поскольку место не так важно, как прогресс урегулирования.



Азербайджан на текущих переговорах по нормализации взаимодействия с Арменией выступает как сторона, которой ничего не нужно от оппонента, кроме мира, и вовсе ничего не требуется от посредников. Баку мог бы заниматься урегулированием и в двустороннем формате при участии Москвы только как консультанта и наблюдателя, но Ереван на прямой диалог принципиально не согласен. Режим Никола Пашиняна по-прежнему приемлет только формат переговоров через посредников, максимально отгораживаясь от контактов тет-а-тет с азербайджанской стороной. Телеканал "Россия 1" накануне показал, как это выглядит: Арарат Мирзоян за закрытой дверью вносит поправки в Сочинское заявление, отдает проект документа главе МИД РФ Сергею Лаврову, и тот идет к Джейхуну Байрамову в общий зал. Никакой совместной двусторонней работы Ереван не допускает.



Дело в том, что режиму Никола Пашиняна, в отличие от Баку, само по себе армяно-азербайджанское урегулирование не нужно. Нормализация рассматривается лишь как средство для достижения иных целей Еревана, и эти цели касаются не Азербайджана, а армянских союзников и партнеров – России, Евросоюза и США. Лишенная возможности силового противостояния Азербайджану, Армения мысленно уже закрыла для себя вопрос урегулирования, внутри себя согласилась с тем, что ее в любом случае принудят к миру, не сегодня так завтра, и теперь старается повыгоднее продать подпись Пашиняна под мирным договором. Война с Азербайджаном бесповоротно проиграна два года назад, но есть еще кое-что, в чем Армения хотела бы победить, – противостояние с ее союзником Россией.



Никол Пашинян пришел к власти в Армении на западных деньгах и является выразителем интересов западных общин армянской диаспоры – как французской, так и американской. С российской общиной у него нет контактов настолько, что в октябре Ереван даже стал объявлять персона нон грата известных представителей армянской диаспоры в РФ и ее сторонников. В России Пашиняна попросту ничего не держит, все его связи и устремления находятся на Западе, и потому вполне закономерно он старается вывести Армению из сферы российского влияния. Армяно-азербайджанское урегулирование в руках такого враждебно настроенного к союзнику политика оказывается инструментом геополитической переориентации Еревана, причем по очень простой схеме: Пашинян не позволяет Путину продвигать нормализацию и позволяет делать это Энтони Блинкену и главе Евросовета Шарлю Мишелю.



В Сочи, Москве и Санкт-Петербурге Никол Пашинян говорит одно, на западных площадках – другое. В России он выдвигает несправедливые и незаконные, а потому неисполнимые условия, а в ЕС и США соглашается на конструктивные предложения Баку. Таким образом российский трехсторонний формат стоит на месте, а западные форматы продвигаются вперед. Потому и нужен этот полет Арарата Мирзояна в Вашингтон спустя неделю после встречи с Джейхуном Байрамовым на Кубани – "правая рука" Пашиняна будет подписывать там не согласование Ереваном проекта мирного договора с Баку, а отречение Республики Армения от союзничества с Российской Федерацией. Стоит ожидать, что американские переговоры продемонстрируют готовность армянской стороны продуктивно работать только на евроатлантической площадке.



Пока неясно, как режим Никола Пашиняна представляет себе практический разрыв с Россией, учитывая многообразие связей двух стран, но в том, что Армения взяла этот курс, сомневаться уже не приходится.