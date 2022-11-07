Кабмин рассмотрит предложение снова сделать 7 ноября праздничным выходным

7 ноя. 11:03

Партия "Коммунисты России" предлагает продлить ноябрьские праздники, сделав 7 ноября выходным в честь Октябрьской революции.

"С учетом новых задач специальной военной операции и усилением давления Запада нам необходимо обеспечить консолидацию российского общества перед этими вызовами. Поэтому возникла идея восстановить праздник 7 ноября как День великой Октябрьской социалистической революции", - сообщил председатель партии Сергей Малинкович.

Инициатива уже направлена в кабинет министров.

Напомним, в этом году 7 ноября исполнилось 105 лет со Дня Октябрьской социалистической революции. В советские годы этот государственный праздник всегда был выходным. Работать на 7 ноября россияне стали с 2005 года.