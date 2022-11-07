Токаев: пока есть те, кто сеют рознь и вражду, Казахстан не может проявлять беспечность

7 ноя. 10:53

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Мангистауской области, заявил, что страна готова защищать свои национальные интересы и "с более жестких позиций".

"Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция", - цитирует его РИА Новости.

Президент сообщил, что на фоне идущей предвыборной кампании в Казахстане участились случаи кибератак на информационные системы страны. "Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации", - подчеркнул Токаев.

По его словам, на стабильность и безопасность в республике большое влияние оказывает не только внешнеполитическая, но и внутренняя ситуация. "Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", - заключил он.