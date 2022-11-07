В ДТП с "Жигулями" и фурой на Кубани погибли три человека

7 ноя. 10:20

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с участием легковушки и грузовика, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уточнив, что ДТП произошло в Новокубанском районе

Уточняется, что водитель "ВАЗ 21063", двигаясь со стороны хутора Марьинский по направлению к федеральной трассе "Кавказ", проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Scania.

"В результате ДТП скончались на месте, до приезда скорой медицинской помощи, водитель и 63-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля. Несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения с многочисленными травмами был госпитализирован, позже скончался в больнице", - указано в сообщении ведомства.