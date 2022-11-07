Ozon наймет узбекистанцев для работы в России

7 ноя. 10:17

Российский маркетплейс Ozon намерен нанять свыше 500 узбекистанцев для работы в службе доставки и производственно-сортировочных центрах.

Договор об организованном привлечении граждан Узбекистана к временной трудовой деятельности в "Озон Комьюнити" подписали по итогу переговоров в Ташкенте директор российской компании Алексей Курамов с представителями Агентства по внешней трудовой миграции.

По словам Курамова, у Ozon есть потребность в более чем 500 рабочих из Узбекистана. В настоящее время штат компании составляет свыше 12 тыс человек.