Казахстан нарастит  объемы транспортировки нефти через порты Актау и Курык

7 ноя. 10:04

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить до 20 млн тонн в год объемы транспортировки нефти через порты Актау и Курык.

«С учетом нынешней ситуации на мировых рынках дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение», - сказал он на встрече с общественностью Мангистауской области

По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами, отметил Токаев. «Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год", - подчеркнул он.