Зурабишвили отправилась с рабочим визитом во Францию

7 ноя. 9:52

Президент Грузии Саломе Зурабишвили с рабочим визитом отправилась во Францию, где она примет участие в двух международных форумах.

Десятый "Всемирный форум демократии" пройдет в Страсбурге, он проводится ежегодно под патронажем Совета Европы и правительства Франции. Мероприятие призвано выявить основные факторы упадка демократии и найти адекватные пути решения этого вопроса.

Пресс-служба президента Грузии сообщает, что в Страсбурге Зурабишвили встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом, а также с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

Затем президент Грузии примет участие в пятом "Парижском форуме мира", посвященном предотвращению мультикризиса и деструктивной глобальной поляризации. Ожидаются выступления президента Франции Эммануэля Макрона, Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, президента Красного Креста и Красного Полумесяца Мирианы Споларич-Эггер.