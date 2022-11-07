Страны ЕС начинают использовать газ из хранилищ

7 ноя. 9:32

Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша и Бельгия на прошлой неделе 3 и 4 ноября переходили к отбору газа из ПХГ, при этом закачка пока незначительно продолжает превышать отбор, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Сезон закачки газа в ПХГ ЕС завершится в ближайшие дни и начнется чистый отбор. В этом году начало сезона отбора будет рекордно поздним - наблюдения GIE, ведущиеся с 2011 года, показывают, что на данный момент самый поздний отбор был зафиксирован в 2013 году, тогда запасы газа в хранилищах Европы стали уменьшаться с 4 ноября.

В настоящее время европейские ПХГ заполнены на 95,17%, прирост за последние отчетные сутки - 0,11%.

По оценкам "Газпрома", этой зимой "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".