Сильный ветер не дал самолету из Москвы приземлиться в Ташкенте

Из-за сильного ветра самолет, летевший из Москвы в Ташкент, не смог приземлиться в аэропорту назначения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника воздушной гавани.
Отмечается, что лайнер авиаперевозчика Uzbekistan Airways уже благополучно приземлился в узбекистанском городе Навои.
"Из-за неблагоприятных погодных условий борт Boeing-787 Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Москва - Ташкент, в 6:00 (4:00 мск) ушел на запасной аэродром в Навои. Причина - сдвиг ветра", - сказал он.
Источник добавил, что сейчас ташкентский аэропорт действует в штатном режиме.