Сильный ветер не дал самолету из Москвы приземлиться в Ташкенте

7 ноя. 9:22

Из-за сильного ветра самолет, летевший из Москвы в Ташкент, не смог приземлиться в аэропорту назначения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника воздушной гавани.

Отмечается, что лайнер авиаперевозчика Uzbekistan Airways уже благополучно приземлился в узбекистанском городе Навои.

"Из-за неблагоприятных погодных условий борт Boeing-787 Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Москва - Ташкент, в 6:00 (4:00 мск) ушел на запасной аэродром в Навои. Причина - сдвиг ветра", - сказал он.

Источник добавил, что сейчас ташкентский аэропорт действует в штатном режиме.