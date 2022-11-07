Благодаря россиянам Армения получила почти $2 млрд

7 ноя. 9:04

За 2022 год живущие в Армении россияне принесли бюджету страны $1,7 млрд, сообщил замруководителя Федерального Агентства Россотрудничество Дмитрий Поликанов, находящийся в эти дни в Ереване.

Далее он отметил, что USAID (Агентство США по международному развитию) выделил на экономическую помощь Армении $25 млн. «$25 млн и $1,7 млрд – это все-таки разные деньги. Мы все это без помпы делаем, но денег по факту привезли гораздо больше», - сказал он в беседе с Sputnik-Армения.

«Я уверен, что по итогам года Армения себе напишет экономический рост в X процентах, в том числе и благодаря тем людям, которые сюда приехали», - заключил он.