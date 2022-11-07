Амнистия в Казахстане и "гуманизация общества"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об амнистии" участников январских событий. Завершен процесс, который продолжался несколько месяцев, с момента публичного заявления президента о намерении воплотить это решение в ближайшее время. Напомним, что впервые о подготовке амнистии было заявлено 1 сентября в Послании президента народу Казахстана. За это время дискуссии вокруг предлагаемого Закона успели поутихнуть. Тем более, что законодатели эффективно "выпустили пар", транслируя в публичное поле свои замечания и предложения по законопроекту, создавая как бы дискуссионное поле.

Время для принятия закона выбрано вполне осознанно. Амнистия удачно вписывается в предвыборную стратегию кандидата номер один, нацеленную на сглаживание любых форм общественной напряженности, а именно тема январских беспорядков по-прежнему остается одним из самых горячих сюжетов.

Хотя один из ключевых руководителей избирательного штаба президента Казахстана Маулен Ашимбаев отмечает, что это решение нацелено на достижение более серьезной стратегической цели – "гуманизации казахстанского общества".

Масштабы амнистии существенны – под ее действие попадает примерно 1,5 тыс. участников беспорядков

Важный нюанс: чтобы попасть под действие закона, необходимо признать свою вину. Те, кто осуждены по статьям "тяжкие" и "особо тяжкие" преступления попадают под сокращение пребывания под стражей от 3/4 до половины установленного срока. В СМИ проходит противоречивая информация о том, какое количество осужденных будет освобождено немедленно, но вероятно, что их окажется не более ста человек.

Практическая реализация закона осложняется еще и тем, что до сих пор не все возбужденные уголовные дела переданы в суд. Какая-то часть потенциально амнистируемых не миновали стадии предварительного следствия. Но это вопросы технического характера.

Есть группа общественников, которые жестко критикуют содержательную часть закона. В основном это те НКО, которые параллельно выступают за проведение "международного расследования" январских событий и полагают, что власти страны делают частичную уступку, но не решают вопрос кардинально. Тем более, что, как уже указывалось выше, амнистия не означает оправдания, а, напротив, исходит из признания вины со стороны осужденного. Критиков существенно меньше, но они стараются максимально громко озвучить свою позицию.

Еще один важный аспект – амнистия не носит всеобщего характера

Под действие амнистии не попадают те, кто проходит по обвинению в экстремизме, квалифицируются как террористы и организаторы беспорядков (Арман Дикий и Кайрат Кудайберген). Явно не попадают в этот круг и представители силовых структур, которые в январе фактически попустительствовали экстремистам. Их точное число неизвестно, но это обвиняемые по самым серьезным статьям, включая госизмену.

Закрытость целого ряда обвинительных заключений создает поле для различного рода инсинуаций, в которые вовлечены некоторые западные и украинские телеграмм-каналы. Параллельно с сообщением о подписании закона "Об амнистии" с их подачи была запущена информация о неких "сенсационных показаниях", которые дает экс-глава КНБ Карим Масимов. Эту информацию перепостил ряд казахстанских телеграмм-каналов.

Каким образом подобные сведения могли попасть в распоряжение украинского издания – великая загадка. Но поскольку "дело силовиков" носит сугубо закрытый характер, то в нынешние времена открывается пространство для различных вбросов, которые, впрочем, едва ли повлияют на ход избирательной кампании. Другой вопрос, зачем и кому все это нужно.

Казахстанские власти стремятся окончательно закрыть тему "трагического января". Основная версия событий уже много раз озвучена на самом высоком уровне и, вероятнее всего, она останется неизменной. Амнистия позволяет окончательно отделить "случайно вовлеченных" от "организаторов", проявив тот самый гуманизм, о котором говорил Маулен Ашимбаев.