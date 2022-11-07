В Грузии зафиксировали экономический бум

7 ноя. 8:38

В этом году Грузия станет одной из самых быстрорастущих экономик мира. Экономический прорыв в стране стал возможен благодаря притоку в республику более 100 000 россиян.

«В то время как большая часть земного шара находится в состоянии рецессии, эта страна с населением 3,7 млн человек, расположенная на берегу Черного моря, по прогнозам международных организаций, в 2022 году продемонстрирует 10% рост экономического производства», - пишет Reuters.

В то же время экономисты также предупреждают, что бум может продлиться недолго. В этой связи специалисты призывают правительство Грузии использовать значительные налоговые поступления для погашения долгов и создания резервов в иностранной валюте.