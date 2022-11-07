Москва прогреется до +10 к концу недели

7 ноя. 8:41

Температура в Москве достигнет 9-10 градусов тепла к концу рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, потепление сохранится и на следующих выходных.

"На этой неделе температура будет повышаться, она уже начала повышаться. В предыдущие выходные дни у нас была температура до плюс 1 градуса всего лишь, а сегодня мы уже ожидаем до плюс 3-4. Завтра плюс 5, в среду плюс 8, в четверг плюс 9. До 9-10 градусов будет в конце рабочей недели. Пик потепления придется на четверг-пятницу", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что на следующих выходных дни температура также будет держаться в пределах плюс 6-8 градусов.