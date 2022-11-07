Lancome и Yves Saint Laurent возвращаются в Россию

7 ноя. 7:57

Минпромторг России запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о внесении данных брендов в исключения к параллельному импорту.

В то же время в Минпромторге уточнили, что исключения вступят в силу только через три месяца, таким образом у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.