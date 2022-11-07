Товарооборот России и Китая побил рекорд

7 ноя. 7:42

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых десяти месяцев 2022 года вырос на 33% и достиг рекордных $153,938 млрд, говорят обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Так, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на $59,596 млрд, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го, поставки из России в КНР выросли на 49,9%, составив $94,342 млрд.

По итогам 2021 года российско-китайские товарооборот вырос на 35,8% и составил рекордные $146,887 млрд, передает РИА Новости.