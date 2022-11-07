В Риддере объявлен режим ЧС

7 ноя. 7:23

Риддере объявили режим чрезвычайной ситуации местного масштаба после аварии на местной ТЭЦ, сообщил в социальных сетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, уточнив, что для более 22 тыс абонентов города снижена теплоотдача,

По его словам, 5 ноября в 20.00 на теплостанции "Риддер-ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос, из-за чего произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39 °С при плановом +70 °С.

"Ситуация находится на особом контроле. Принимаются все необходимые меры по восстановлению теплоснабжения города Риддер", – цитирует Ахметова Sputnik Казахстан.

Уточняется, что он возглавил круглосуточный штаб по ликвидации авариной ситуации, созданный в регионе.