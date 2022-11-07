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В Сочи возбуждено уголовное дело после обрушения балкона жилого дома 

В Сочи возбуждено уголовное дело после обрушения балкона жилого дома 

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту обрушения балкона на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, где погибли два человека, еще один находится в больнице, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. 
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

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