В Сочи возбуждено уголовное дело после обрушения балкона жилого дома 

7 ноя. 6:25

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту обрушения балкона на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, где погибли два человека, еще один находится в больнице, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.